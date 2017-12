Ile Maurice: TIC - Le pays signe un accord avec l'Estonie

Renforcer notre système de cyber sécurité ou encore mettre sur pied une académie cybernétique. Ce sont, entre autres, les objectifs du Memorandum of Understanding (MoU) signé avec l'Estonie hier, alors que Pravind Jugnauth se trouve à Abidjan, dans le cadre du 5e sommet conjoint de l'Union africaine et de l'Union européenne.

Le but de ce MoU est d'améliorer la collaboration Maurice-Estonie dans le domaine des Technologies, de l'information et de la communication (TIC). En effet, on devrait s'attendre, suivant la signature de ce traité, que les compagnies opérant dans les TIC, à Maurice et en Estonie, coopèrent et aient des échanges plus réguliers.

De plus, le traité débouchera sur la création d'un e-Governance Academy, à Maurice, pour les pays de la commission de l'océan indien, ainsi que pour les pays de l'Afrique de l'Est. Ce sont principalement les ministères des TIC et de la Bonne gouvernance qui seront responsables de la mise en oeuvre des clauses du traité.

La première session du sommet, tenue à huis clos hier, a été principalement axée sur la migration, la mobilité, la paix et la sécurité.