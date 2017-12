Ile Maurice: Sommet UA-UE - Pravind Jugnauth invité par Macron au One Planet Summit

Par ailleurs, une rencontre est prévue avant le sommet One Planet entre le chef du gouvernement mauricien et le président français. Lors de cette rencontre, la coopération France-Maurice sera abordée.

À l'agenda des discussions : le One Planet Summit sur le climat qui se tiendra le 12 décembre en France. D'ailleurs, Pravind Jugnauth est l'un des neuf chefs d'État à s'être vu offrir une invitation personnelle du président français à ce sommet. Celui-ci, qui regroupera des partenaires public et privé, sera axé sur le climat. Plusieurs personnalités y prendront la parole, dont des ministres français et des conseillers chinois.

La toute première rencontre officielle entre le Premier ministre Pravind Jugnauth et le président français, Emmanuel Macron, a eu lieu hier, jeudi 30 novembre. C'était lors du sommet conjoint de l'Union africaine (UA) et de l'Union européenne (UE) à Abidjan, Côte d'Ivoire.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.