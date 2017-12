Cote d'Ivoire: Pourquoi Ouattara et l'Union africaine refusent de recevoir Jean Ping

Que reprochait ADO à son collaborateur ? Il lui était reproché de s'être immiscé dans les affaires intérieures du Gabon. Des écoutes téléphoniques qui avaient été rendus public alors laissaient entendre Mamadi Diané s'entretenir avec Jean Ping sur le mode opératoire du holdup up électoral. Lorsqu'ADO limoge son conseiller, les autorités ivoiriennes laissent entendre que cet acte ne compromet pas la qualité des relations entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Pacôme Moubelet Boubeya, ministre de l'Intérieur gabonais d'alors, avait été reçu à Abidjan par le président Alassane Ouattara courant septembre 2016.

La Côte d'Ivoire, pays hôte de ce sommet bipartite entre l'Union européenne et l'Union africaine ne voudrait pas afficher une quelconque affinité politique avec l'opposant gabonais qui s'accroche à la "vérité des urnes". Lors de la présidentielle du 27 août 2016, Jean Ping s'était attaché les services de Yeo Sihifowa, un hacker de nationalité ivoirienne dont la mission était de falsifier les procès-verbaux dans le but de conforter les allégations de "victoire électorale" de Jean Ping. Ce hacker avait été arrêté par les services de sécurité gabonais et était passé aux aveux. L'on se souvient aussi qu'au plus fort de la crise postélectorale, Mamadi Diané, conseiller spécial d'Alassane Ouattara, avait été congédié de la présidence ivoirienne le 30 août 2016.

