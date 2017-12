Madagascar: Mafilo 2017 - Présence des opérateurs en gemmologie

Elle prévoit également des visites de son atelier de taille et de bijouterie. Son stand, illustré par de nombreux clichés sur le monde de la pierre, a vu la création de son association, le Comité de coordination du Capricorne dont l'objectif est la réalisation de projets à vocation culturelle et sociale, tels que la création d'une école aux méthodes d'enseignement innovantes de type Montessori ou la conception d'événements à vocation culturelle. Des photos d'inclusions en grand format mises en valeur par des cadres Zafimaniry ont détaillé les spécificités gemmologiques de la Grande ile, la valeur d'une pierre gemme étant déterminée par son origine géographique. La vocation civique de Colorline est celle d'un entrepreneuriat concerné par les nécessités de son environnement direct.

Cent vingt stands ont été installés pour recevoir quatre vingt opérateurs, des banques, des artisans, de nombreuses directions régionales (agriculture, pêche, culture, enseignement technique... ), et certains bailleurs essentiels pour le développement de la région et de la ville (PIC et GIZ). Une première aussi avec quelques industries minières comme Toliara Sands pour les grandes mines, qui a remporté le prix du meilleur stand et meilleur exposant.

Une belle réussite grâce au travail conjugué de la région et de la Chambre de commerce et d'industrie qui ont organisé, pour une première attendue depuis longtemps une foire économique régionale dénommée Mafilo qui s'est déroulée àToliara, du 17 au 19 novembre.

