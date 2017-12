Madagascar: Métiers du numérique - Une conférence d'orientation à Tsiroanomandidy

Plus de 500 élèves ont assisté à la conférence sur les métiers du Numérique à Tsiroanomandidy.

Plus de 500 étudiants ont assisté à une conférence sur les métiers liés aux technologies d'information et de communication, organisée cette semaine par le ministère de tutelle dans la région Bongolava.

« Orientation aux métiers du numérique ». Tel est le thème de la conférence organisée, mercredi dernier, pour les élèves des classes terminales - toutes séries confondues - des établissements publics et privés de la Commune de Tsiroanomandidy, région Bongolava. Cette rencontre a été concoctée par la Direction de la Gouvernance du Numérique et de la Direction Régionale Analamanga du MPTDN (Ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique).

En effet, les TIC figurent aujourd'hui parmi les meilleurs vecteurs de développement à Madagascar, grâce aux emplois directs et indirects qu'elles créent. Certes, le choix de métier est une étape importante pour l'avenir des jeunes. Bien choisir pour mieux appréhender les formations, les métiers et le monde professionnel n'est pourtant pas facile, sans appui. C'est pour cela que le MPTDN a tenu cette conférence pour les plus de 500 étudiants qui y ont assisté. « Pour le Ministère, l'épanouissement des jeunes à travers les métiers du numérique est un facteur de réussite du développement de Madagascar. Cette rencontre est une occasion pour sensibiliser nos jeunes sur les opportunités offertes par le numérique quant à leur carrière professionnelle. », a souligné le directeur de la Gouvernance du Numérique, Mamy Andriamaharo Andriamalala.

Protection des enfants. En plus de sa mission de vulgarisation des technologies numériques, un TIC-Bus a été lancé pour contribuer à la sensibilisation des jeunes, sur les risques que représentent le Numérique et Internet. Ce TIC-BUS appuie la mise en œuvre le programme « we protect », protection en ligne des enfants, en partenariat avec l'UNICEF. La première campagne de ce programme aura lieu durant le 14e Tour cycliste international de Madagascar qui se tiendra du 7 au 17 décembre 2017. En effet, le TIC-BUS du MPTDN, doté de connexion avec l'internet d'Orange Madagascar, sera aux côtés de l'UNICEF et sillonnera la région Sud de la Grande Ile, partant de Toliary en passant par Sakaraha, Ilakaka, Ihosy, Ambalavao, Mananjary, Irondro, Ambohimahasoa, Ambositra, Antsirabe pour revenir à Antananarivo.