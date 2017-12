Angola: Le Chef de l'Etat retourne au pays

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, est retourné jeudi soir au pays après sa participation au 5ème Sommet entre l'Union Union africaine et Union européenne (UE) tenu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 29 au 30 novembre.

Chef de l'Etat angolais, João Lourenço

A son arrivée à l'aéroport international de Luanda, l'homme d'État angolais a été reçu au pied de l'avion par le Vice-président, Bornito de Sousa, le président de la Cour constitutionnelle, Manuel Aragão, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Higino Carneiro, des ministres et hauts fonctionnaires de son cabinet.

Le Chef de l'Etat angolais a été accompagné lors de ce voyage par la Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço.

Durant ces assises, qui se sont tenues sous le thème «Investir dans la jeunesse pour un avenir durable», les dirigeants africains et européens ont abordé des questions ayant trait à l'avenir des relations UE-Afrique et aux partenariats dans les domaines de la paix et la sécurité, la gouvernance, la démocratie, les droits humains, la migration et la mobilité, l'investissement et le commerce, le développement des compétences et la création d'emplois.

En marge de l'événement, João Lourenço a reçu tour à tour les chefs d'Etat du Congo, Denis Sassou Nguesso, de la France, Emmanuel Macron, le roi du Maroc, Mohammed VI, ainsi que le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres.

De même, le Chef de l'Etat angolais a tenu des réunions séparées avec le président du Parlement européen, António Tajani, le Premier ministre de São Tomé et Príncipe, Patrice Trovoada, et le Premier ministre portugais, António Costa.

Au sommet, qui s'est terminé jeudi après-midi, il y avait environ 80 chefs d'État et de gouvernement, cinq mille participants de 55 pays africains et 28 pays européens.

Des représentants de l'ONU et d'autres organisations internationales ont également participé aux assises.

Le 4ème sommet UA-UE s'est également tenu à Abidjan en 2014 et a réuni plus de 60 dirigeants des deux continents.