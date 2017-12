Madagascar: Solidis Capital - Un fonds d'investissement dédié aux PME

L'objectif de Solidis Capital est de financer et d'accompagner 150 entreprises pendant les cinq premières années pour une enveloppe allant jusqu'à deux milliards Ar par entreprise.

Solidis Garantie, la première référence en garantie bancaire, renforce son positionnement en tant qu'institution financière d'appui aux Petites et Moyennes Entreprises (PME). A part l'octroi de garantie pour les entrepreneurs demandant de crédits auprès des banques, une nouvelle solution de financement pour les PME vient d'être créée. « Il s'agit d'un fonds d'investissement Solidis Capital dédié aux PME les plus dynamiques avec un fort potentiel de croissance opérant dans tous les secteurs d'activité dont entre autres l'agri-business, l'industrie et le commerce. C'est un fonds de 20 milliards Ariary », a annoncé Jean-Marc Ravelomanantsoa, le nouveau directeur général de la société Solidis Garantie, lors d'une conférence de presse hier à l'hôtel Ibis à Ankorondrano.

Financement direct. « Cela permet de créer un levier de développement car Solidis Capital octroie un financement direct suivi d'un accompagnement personnalisé en complément des crédits bancaires contractés par l'entrepreneur si son fonds propre est insuffisant. Celui-ci pourrait en même temps bénéficier d'une garantie variant entre 50% et 100% de son emprunt », a-t-il poursuivi. Notons que Solidis Capital qui n'est autre que la filiale de la société Solidis Garantie est dirigée par Hagasata Rakotoson, l'ancien directeur général de cette société. En ce moment, Solidis Capital étudie cinq dossiers tests pour le lancement de cette nouvelle solution de financement pour les PME. « Cela concerne, entre autres, le commerce, l'artisanat et la production de fruits confis », a-t-il indiqué. L'objectif de Solidis Capital est de financer et d'accompagner 150 entreprises pendant les cinq premières années pour une enveloppe allant jusqu'à deux milliards Ar par entreprise. « Il s'agit d'une solution originale qui se présente sous forme de participation en capital ou une offre en dettes ou une assistance technique », a-t-il enchaîné.

3 622 entrepreneurs. En revenant sur la société Solidis Garantie, qui a maintenant dix ans d'existence, plus de 3 622 entrepreneurs ont été soutenus l'an dernier. Le nombre de crédits garantis s'élève à 2 234 contre 1 116 l'année précédente. Ce qui correspond à un volume de crédits garantis de l'ordre de 76,8 milliards Ar en 2016 contre 36,3 milliards Ar l'année précédente. Bref, « Solidis montre sa volonté d'expansion afin d'offrir aux entreprises à Madagascar les moyens pour se développer », a-t-il conclu.