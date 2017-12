Madagascar: Législatives - Des ministres poussés à se porter candidat

Effervescence à Tsimbazaza à l'approche de la clôture de la session parlementaire en cours. La raison en est que les trois fameux projets de loi relatifs aux élections devraient être votés avant le coup de sifflet final. Mais, outre ces lois électorales dont l'une relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale, Tsimbazaza s'impatiente notamment de connaître la date des prochaines Législatives.

Seul le gouvernement est habilité à en décider, la CENI ne pouvant que s'y soumettre. D'après des indiscrétions, le second tour de la présidentielle et les Législatives ne seraient plus jumelées comme en 2013. Mais, reste à savoir si c'est l'élection du président de la République qui passera avant celle des députés ou l'inverse. Du côté du gouvernement, des ministres sont préoccupés par leur avenir politique étant donné que, s'il n'y a plus de remaniement avant les élections, ils n'ont en reste qu'un an à passer dans l'équipe gouvernementale. Nous sources indiquent que la plupart des ministres actuels sont poussés à se porter candidat aux prochaines Législatives.

Critère de reconduction. Les ministres qui ne sont pas élus députés ne seraient plus reconduits dans le gouvernement si Hery Rajaonarimampianina était réélu à la magistrature suprême. En tout cas, on connaît déjà les ministres qui vont se porter candidat : Harry Laurent Rahajason à Maevatanana, Anicet Andriamosarisoa à Ambalavao, Nepatraiky Rakotomamonjy à Ihosy, Tazafy Armand à Farafangana, Chabani Nourdine à Fort-Dauphin, Mamy Andriamanarivo à Antsirabe, Monique Rasoazananera à Fianarantsoa I, Paul Rabary dans le Ier Arrondissement de Tana, Toto Marie Lydia à Fandriana, Benjamina Ramanantsoa dans le VIe Arrondissement de Tana, Maharante Jean De Dieu à Toliara I, Johanita Ndahimananjara à Toamasina I, Ralava Beboarimisa à Manakara, Eric Razafimandimby à Antsohihy, Gilbert François à Toliara II, Jean Jacques Rabenirina à Betioky Sud et Rafatrolaza Bary Emmanuel à Kandreho.