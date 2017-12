Cameroun: SIDA - Des actions pour vaincre la maladie

Dépistages gratuits et séminaires organisés depuis plusieurs semaines dans le pays, seront clôturés ce jour par le Minsanté, André Mama Fouda à Yaoundé.

Ce vendredi 1er décembre est Journée mondiale contre le Sida. Au Cameroun, c'est sous le haut patronage de la première dame, Chantal Biya, ambassadrice spéciale de l'Onusida que le ministre de la Santé publique, André Mama Fouda va clôturer les activités du mois camerounais de lutte contre le Sida.

Comme le premier, le deuxième rendez-vous a tenu la promesse des fleurs. Entre sensibilisations, dépistages gratuits et volontaires en passant par des colloques, les populations ont favorablement répondu à l'invitation du ministre, André Mama Fouda lors du lancement de cette campagne le 7 novembre dernier dans la région de l'Ouest.

Parlant du thème de cette année : «Accelerons la riposte », le ministre Mama Fouda a déclaré : « Il est question d'accélérer et de passer à la vitesse supérieure dans tous les domaines de la lutte.

Pour cela, il faut intensifier les actions de prévention afin de réduire le nombre de nouvelles infections, renforcer le dépistage volontaire, mettre immédiatement sous traitement toutes les personnes testées positives grâce à la stratégie « Tester et traiter», et les y maintenir afin qu'elles aient une charge virale indétectable, appliquer la dispensation communautaire des antirétroviraux et enfin, renforcer la lutte contre la stigmatisation et la discrimination».

Le message n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. A Yaoundé, dans les ministères, les associations et les entreprises de nombreuses activités ont été menées dans le cadre de la campagne de lutte contre le Sida.

Au ministère des Affaires sociales par exemple, des employés ont été soumis aux sessions de sensibilisation sur le sida dans le milieu professionnel, couplées au dépistage-conseil volontaire, anonyme et gratuit du VIH, à l'intention des personnels des services centraux, déconcentrés et usagers du ministère ce département ministériel, le mercredi 29 novembre dernier.

L'association de lutte contre le Sida « Moto action » aussi n'était pas en reste. Outre l'organisation d'une campagne de sensibilisation et de dépistage, elle a organisé un concours des meilleures affiches publicitaires de lutte contre le Sida.

Et les gagnants ont été couronnés par le directeur pays Onusida, Dr Claire Mulanga Tshidibi, le 24 novembre dernier à Yaoundé.

Dans les rues de la capitale aussi, jeunes et moins jeunes se sont livrés à des tests de dépistages gratuits du Vih et ont reçu des préservatifs et des tracts de sensibilisation sur les méthodes de prévention de la maladie, et d'autres maladies sexuellement transmissibles.

C'était la même donne dans les dix régions. Cette campagne et les autres activités organisées chaque année concourent à la baisse du taux de prévalence qui est passé de 4,3% en 2011 à 3,9% en 2017.