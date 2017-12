Cameroun: Championnat du monde de handball féminin - Jour de match pour le Cameroun

L'Afrique est aussi représentée par l'Angola et la Tunisie. Les autres pays présents à ce rendez-vous sont : France, Roumanie, Espagne, Slovénie, Paraguay, Norvège, Suède, République tchèque, Hongrie, Argentine, Pologne, Danemark, Russie, Brésil, Monténégro et Japon. Vainqueur de l'édition 2015, la Norvège remet ainsi son titre en jeu.

De l'entrée en compétition des Camerounaises dépendra la suite de leur performance en Allemagne. Deux jours plus tard, elles vont affronter la Serbie. Le 5 décembre, elles auront comme adversaire la Corée et leur dernier match de poule (D) est prévu le 8 décembre 2017 contre la Chine.

Entre une équipe qui aspire à gagner le titre à domicile et celle du Cameroun qui rêve de faire mieux qu'en 2005 (22e sur 24 pays) année de sa première participation, on assistera probablement à une rencontre disputée.

En provenance de Zielona Gora (Pologne), les Camerounaises sont arrivées en Allemagne hier. Là-bas, pendant deux semaines, elles ont intensifié leur préparation, qui a commencé des mois plus tôt au pays. Au-delà du travail de groupe et des différents exercices physiques, les filles de Jean-Marie Zambo ont disputé trois matches amicaux.

