Madagascar: Salon de l'habitat - Trois heureux gagnants pour la tombola BNI

Les gagnants de la tombola « Salon de l'habitat 2017 ».

La tombola organisée par la BNI Madagascar lors du Salon International de l'Habitat 2017 a fait trois heureux gagnants. Le premier lot est revenu à Ramamonjisoa Kanto qui a eu droit à un bon d'achat d'une valeur de 400 000 Ar chez Sanifer. José Ravelomanantsoa et Elinah Randrianarison ont respectivement gagné un bon d'achat de 200 000 Ar chez Ballou et un bon d'achat de 100 000 Ar chez Dom'Eau. Les trois heureux gagnants ont récupéré leur lot jeudi dernier des mains de Ndrina Ralaimanisa, directeur de la Communication institutionnelle et des Relations Publiques de BNI Madagasikara.

Durant le Salon International de l'Habitat, BNI Madagascar a offert un taux exceptionnel de 9,95% par an avec un remboursement pouvant aller jusqu'à 18 années. En termes de financement dédié aux projets immobiliers, les solutions BNI sont : le Crédit TANIKO pour l'acquisition d'un terrain, le Crédit TRANOKO pour l'achat d'une maison, le Crédit TANÀNAKO pour l'achat de parcelles et la construction d'une bâtisse, le Crédit ORIMBATO pour la construction de biens immobiliers, et le Crédit FIHOARANA dans les cas de grands travaux et rénovation.

BNI Madagascar, en tant que « Banque Malagasy » pour les « Malagasy », accompagne le développement des ménages et des Entreprises en leur facilitant l'accès aux biens immobiliers.