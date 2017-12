Madagascar: Lutte contre la peste - Les Etats-Unis annoncent deux millions USD supplémentaires

La présence des Etats-Unis durant les ripostes contre la peste s'est manifestée par les actions de l'USAID.

La contribution des Etats-Unis d'Amérique dans les ripostes contre la peste s'élève actuellement à 3,5 millions USD.

La déclaration de fin d'épidémie de la peste a été récemment publiée. Ce qui n'a pas empêché l'Ambassadeur des Etats Unis d'Amérique Robert T. Yamate d'annoncer un supplément de contribution à hauteur de deux millions USD. Puisé dans le Fonds de Réserve d'Urgence de l'Agence Internationale pour le Développement International (USAID), le financement devrait "aider la population malagasy à faire face à l'épidémie de peste durant cette année" lit-on dans un communiqué de presse envoyé par l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique le 30 novembre dernier. Dans le communiqué, l'Ambassadeur Robert T. Yamate de souligner que "l'USAID, les autres partenaires au développement et l'Etat Malagasy, ont collaboré efficacement pour gérer l'épidémie de peste.

En travaillant à travers les plateformes et systèmes existants, l'USAID poursuivra son appui aux efforts de l'Etat Malagasy contre la maladie alors que la saison continue". Par ailleurs, un réseau appuyé par l'USAID et composé de 15 000 agents communautaires, de chefs de villages, de groupements et d'associations de femmes va être au premier plan de la riposte gouvernementale. Travaillant avec des partenaires intervenant dans 15 des 22 régions du Pays, ledit "réseau va aider les communautés à mettre en place des systèmes résilients".

Utilisation. Il convient de noter que le financement sera "utilisé pour traiter les malades de la peste, donner des informations à la population malgache et engager les communautés partout à Madagscar à assumer un rôle actif dans la riposte contre la maladie". Son utilisation entend dans ce cas, "à améliorer la surveillance afin de détecter la maladie à un stade précoce". Le financement devrait également permettre de renforcer la capacité des laboratoires à sortir un diagnostic à temps. Outre ce financement, l'USAID va également fournir des médicaments essentiels, des équipements de protection individuelle et d'autres produits de santé. Par ailleurs, le gouvernement américain - dans son communiqué - affirme être conscient de la nécessité de recourir à l'amélioration de la communication, la mobilisation et l'engagement communautaire. A cet effet, le financement va également appuyer les efforts de communication dans les médias (radio, télévision).