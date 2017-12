Madagascar: Air Madagascar - Acte de cession signé et Plan de transformation lancé hier

Signature du « closing » et officialisation du Plan de transformation d'Air Madagascar, hier au Colbert Antaninarenina.

Les détails du partenariat stratégique entre Air Madagascar et Air Austral sont fixés. Le pacte d'actionnaires a été signé hier au Colbert Antaninarenina, en marge de la première réunion du Conseil d'Administration de la compagnie nationale.

49% pour Air Austral ; environ 51% pour l'Etat malgache ; et une infime partie pour les petits actionnaires. Cette nouvelle réparation du capital de la Compagnie Air Madagascar a été confirmée hier, lors de la cérémonie de signature de l'acte de cession dit « closing ». En effet, la participation d'Air Austral au capital d'Air Madagascar, en tant que partenaire stratégique est désormais officialisée. Selon le PDG d'Air Austral, Marie Joseph Malé ce bouclage des documents pour le partenariat est le fruit d'un travail conjoint de concertation, de coordination et de négociations colossal. « Ce partenariat offre pour Air Madagascar une réelle chance de se redresser. On a déjà établi un plan de transformation qui est maintenant officiellement lancé. Une nouvelle organisation a également été concoctée pour une gouvernance forte », a-t-il affirmé, lors de la signature du « closing » avec le nouveau DG d'Air Madagascar, Rolland Besoa Razafimaharo, le ministre des Transports et de la Météorologie Ralava Beboarimisa et le ministre des Finances et du Budget, Vonintsalama Andriambololona.

Relance. Le plan de redressement est donc lancé. D'après le DG de la compagnie nationale, les premières actions concerneront, entre autres, la ré-immatriculation et la mobilisation de la flotte. « Nous disposons actuellement de 11 avions, mais seulement cinq sont opérationnels. Cette flotte sera remise à niveau. Des vols Tanà-Paris-Tanà et Tanà-Marseille-Tanà avec des équipages 100% malgaches seront bientôt lancés », a-t-il indiqué. En ce qui concerne les vols locaux, les dirigeants d'Air Madagascar parlent de deux vols par jour pour les principales destinations et une desserte par jour pour les destinations secondaires. Une filiale d'Air Madagascar est d'ailleurs en cours de mise en place pour ce réseau domestique et sera opérationnelle vers fin mars 2018. Certes, la compagnie Air Madagascar ne sera plus une charge pour la caisse de l'Etat. D'après le ministre des Finances et du Budget, les 303 milliards d'Ariary prévus dans le budget 2017 sont suffisants pour l'apurement des dettes de la compagnie nationale. A partir de l'exercice 2018, l'Etat se désengage entièrement d'Air Madagascar, en termes de subvention, car cette société aura désormais une bonne santé financière, grâce à son redressement, d'après les explications du ministre Vonintsalama Andriambololona.