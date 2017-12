Madagascar: « Rap Gasy » - Raboussa en « showcase » au CGM

Il se fait rare sur la scène, et chaque apparition de Raboussa reste un rendez-vous incontournable pour les inconditionnels du « rap gasy ». Demain, il retrouvera ses fans au « Cercle-germano-malagasy »

Quand on dit « Rap Gasy », Raboussa vient tout de suite à l'esprit. Depuis plusieurs années, Niry et sa bande ont su se faire une place de choix dans le monde du showbiz malgache. Habituant le public aux grands spectacles, il retrouvera les fans le temps d'un « showcase ». Demain, Raboussa investira le « Cercle germano-malagasy » à Analakely. Une scène restreinte, histoire de rencontrer les inconditionnels dans un cadre plus intimiste.

Pionnier du rap commercial, la dernière apparition du groupe remonte en septembre. Fy et Niry ont été à la tête d'affiche d'« Afondasy Legend » aux côtés d'autres rappeurs. En dépit de l'émergence des jeunes talents dans le monde du rap, Raboussa connaît toujours le succès des rappeurs à leurs débuts. Sans perdre de sa notoriété, le style combinant « rap old school » et commercial leur réussit. Si certains des rappeurs de sa génération sont retombés dans l'anonymat, Raboussa fait partie de ceux qui ont pu garder le statut de star. Gagnant le cœur d'un public plus jeune, le groupe attise toujours la passion des inconditionnels tout au long de ces 17 ans de carrière.

Pour rappel, Raboussa faisait partie des rappeurs « underground » du clan Bogota. Comme ses frères d'arts, ses titres reflètent des paroles revendicatrices pour une jeunesse qui se veut être meilleure. Présentement, la jeunesse se retrouve dans les paroles, avec un côté technique amélioré par la haute technologie d'aujourd'hui.