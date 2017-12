Congo-Kinshasa: Paralysie sur tout le pays - La marche du Rassemblement tourne à une ville morte

La marche du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, programmée hier jeudi, sur l'ensemble du territoire national, s'est transformé finalement en une journée « ville morte ».

Dans les grandes villes de la République, c'était la paralysie. Même si la marche n'a pas eu lieu comme prévu, le Rassemblement a néanmoins prouvé qu'il a la capacité de mobiliser. Des Congolais sont restés à la maison ; une façon de marquer leur adhésion au mot d'ordre lancé la veille, soit mercredi dernier, par Félix Tshisekedi, président du Rassop.

Paralysie des activités dans presque toutes les grandes villes du pays. Des établissements scolaires, et commerciaux ainsi que des édifices publics sont restés fermés dans les grandes villes de la République démocratique du Congo.

Pour barrer la route au Rassop qui avait appelé, hier jeudi, à une grande marche pour protester contre le calendrier électoral publié le 5 novembre par la Céni, un important dispositif policier a été observé dans tous les coins et recoins de Kinshasa, pendant que dans d'autres grandes villes, telles que Goma, Bukavu, Lubumbashi, Kananga, Mbuji-Mayi et bien d'autres, des heurts ont opposé des manifestants aux forces de l'ordre. Jeu désolant auquel on est habitué d'assister ce dernier temps chaque fois que l'opposition programme une marche pacifique.

Si les forces de l'ordre, déployés en grand nombre dans les grandes villes ont réussi à s'interposer pour bloquer toutes ces marches, la population a, de son côté, préféré se terrer à la maison. Si bien qu'au finish, la marche s'est muée à une opération ville morte à portée nationale.

Paralysie à Kinshasa

À Kinshasa, capitale de la RDC, le climat était plutôt terne. Des écoles sont restées fermées toute la journée du jeudi 30 novembre. Pas une trace d'écoliers dans cette ville bouillante en une journée de jeudi. Au centre-ville, où sont concentrés la plupart d'institutions, c'était une ambiance du week-end. Dans l'ensemble, les activités sont restées très timides jusqu'en début d'après-midi dans la capitale.

Le marché central de la ville de Kinshasa avait tout l'air d'un champ de ruines, tant les étalages, plutôt vides, se perdaient à vue d'œil, laissant la place aux enfants de la rue, dits « Shégués » qui se trémoussaient dans les allées de cette grande place de négoce de Kinshasa. Au marché Bayaka, boutiques et magasins étaient fermés. Situation similaire à Ngiri-ngiri, Bumbu, Selembao, etc.

Pas non plus de flux de visiteurs à la clinique Ngaliema. À la fonction publique, les portes sont restées ouvertes alors que bon nombre d'agents et fonctionnaires ont brillé par leur absence.

La très mouvementée place Victoire, thermomètre de l'attractivité de la ville de Kinshasa, n'a pas non plus connu son ambiance habituelle. Pas d'embouteillages ou encore d'énervement pour des conducteurs qui ont pu prendre cette grande avenue, comme il en est de coutume dans les grandes artères de la ville de Kinshasa.

Félix Tshisekedi séquestré, Kabund, Fayulu et d'autres leaders interpellés

Autour de la résidence du président du Rassemblement, la tension a été vive entre les militants de l'Udps et les forces de l'ordre. Des voisins ont confirmé des tirs et l'usage de gaz lacrymogènes par les forces de l'ordre. Selon des témoignages concordants, on dénombre quelques blessés et plusieurs interpellations dans les rangs des combattants de l'Udps.

De l'avis d'Abraham Lwakabwanga, Porte-parole de Félix Tshisekedi, la résidence de Félix Tshisekedi, située sur la 11ème rue Limete, a été en état de siège toute la journée du jeudi.

Le secrétaire général de l'Udps, Jean-Marc Kabund, et le président de l'Ecidé, Martin Fayulu, ont été interpellés par la police, confirment les mêmes sources, avant d'être relâchés dans la soirée, a-t-on appris dans les milieux du Rassemblement.

Des témoignages recueillis dans les mêmes milieux ont également fait état de l'arrestation du député Olivier Endundo qui marchait, lui aussi, en compagnie de quelques militants sur l'avenue des Huileries. Jean-Bertrand Ewanga, secrétaire exécutif de l'Alternance pour la République, plate-forme membre du Rassemblement, a été aussi interpellé, avant d'être relaxé.

Quoi qu'il en soit, le Rassemblement a réussi son coup. Même si la marche n'a pas eu lieu comme prévu, dans les grandes villes de Kinshasa, c'était la ville morte.