Madagascar: Tour de Mada cycliste - La Star fait feu de tout bois !

« La Star est fière d'être présente à cette 14e édition du Tour à travers ses produits phares et qu'elle entend mettre le paquet notamment lors de l'étape d'Antsirabe, la ville où sont implantées la brasserie et l'usine de Malto », explique-t-il , que XXL viendra au secours des coureurs de par ses vertus énergisantes.

Si l'on y ajoute l'étape THB d'Antsirabe, alors on comprend pourquoi le PDG adjoint, Francis Ambroise affichait une fierté non feinte lors de la présentation de l'événement, l'autre jour à l'Hôtel du Louvre.

C'est sûr qu'en mettant tous ces produits au service du Tour de Mada, les brasseries Star ont carrément relevé les débats. Et ce sens presque inné en matière de marketing du groupe d'Elodie Hiridjee, et la passion toujours aussi vive pour le vélo du PDG Adjoint de la Star, Francis Ambroise, ont accouché d'une belle démonstration des produits phares de la société pour être mis en avant durant les 10 jours de Tour de Mada.

L'indispensable Eau Vive. Une autre Caprice de Star. Une boisson énergisante en plus grande du nom de XXL. Le dernier et non des moindres, c'est THB dont la renommée a bien franchi nos frontières.

