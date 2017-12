Burkina Faso: IRD - Des représentants de l'Enseignement supérieur français découvrent les programmes de recherche

En marge de la visite du président Emmanuel Macron au Burkina, des membres de la délégation française se sont rendus le jeudi 29 novembre 2017, à l'Institut de recherche pour le développement (IRD) pour s'enquérir des recherches effectués et des activités menées.

L'Institut de Recherche pour le Développement (IRD/CIRAD) a reçu le mercredi 29 novembre 2017, des membres de la délégation du président Emmanuel Macron. Selon le directeur représentant de l'IRD, Jean Marc Leblanc, l'objectif de cette visite est de faire découvrir réalisations de l'institut en matière de recherches pour le développement. «Cette visite, c'est l'occasion pour nous de communiquer sur les recherches que nous menons avec nos partenaires et sur les potentialités que celles- ci offrent aux étudiants, aux partenaires scientifiques», a-t-il dit. .Au cours de la soirée, des chercheurs dans les domaines de l'agriculture, de la terre, de la santé, et des sciences sociales sont passées tour à tour présentés leurs œuvres à la délégation et aux autres participants. Au total sept programmes de recherche IRD/CIRAD ont été présentés sous des thématiques tels que: ‘'Accompagnement d'un processus d'innovation multi-acteurs"; l' ‘'Intensification écologique des sols cultivés en Afrique de l'Ouest"; la ‘'Sécurité routière et système d'informations" et des ‘'pratiques religieuses, migratoires et langagières au Burkina Faso".

A la suite des présentations des chercheurs, les membres de la délégation ont visité les bureaux de la Fabrique, le Campus de l'innovation, l'Association Open StreetMap, le Centre d'Information commun sur la recherche et le développement (CICRD). Lancé en 2017 au Burkina, le Campus de l'innovation a pour objectif de rassembler chercheurs et acteurs du changement positif autour de la création de projets innovants ayant un fort impact pour le développement du pays. Le Campus innovation a été créé pour accueillir tous les acteurs innovants, les former aux méthodologies d'innovation et de valorisation de la recherche. Le centre d'Information commun sur la recherche et le développement créé à l'initiative de l'Ambassade de France, de l'IRD a pour public cible, les doctorants et les jeunes chercheurs. Les étudiants en master et licence y sont également acceptés. La CICRD met à disposition des doctorants et des chercheurs, une salle multimédia de 20 postes permettant l'accès à plus de 6000 revues scientifiques en lignes et un fonds documentaires de près de 17500 références. La soirée s'est terminée dans une bonne ambiance avec la parade des marionnettes.