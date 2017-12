Madagascar: Code électoral - Le Premier ministre ouvert au dialogue

Le Premier ministre Mahafaly Solonandrasana Olivier a procédé au lancement officiel du programme de réforme de l'administration et modernisation de l'action publique des collectivités territoriales décentralisées (CTD), hier, au ministère de l'Intérieur, à Anosy. Il était entouré, à cette occasion par le ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l'Administration, du Travail et des Lois sociales, Maharante Jean de Dieu et du ministre de l'Economie Herilanto Raveloharison.

En marge de cette cérémonie, le Premier ministre a parlé du code électoral, notamment sur les avis du comité de vigilance démocratique pour les élections. « Le pouvoir est ouvert au dialogue», a-t-il soutenu. Le Premier ministre a-t-il révisé sa position, étant donné qu'il a récemment déclaré que le gouvernement n'est pas obligé de soumettre à l'examen des partis politiques et de la société civile l'avant-projet de loi sur le code électoral.

Transparente. Pour en revenir à la réforme de l'administration, les résultats attendus portent, entre autres, sur une administration locale moderne, transparente et performante au service des citoyens et d'une gouvernance financière et gestion des patrimoines des CTD.