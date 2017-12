Ile Maurice: Petite-Rivière - Un dispensaire qui fait tache

Le ministre de la Santé par intérim avait alors répondu que malgré qu'il ne soit pas le ministre de tutelle, il avait «reçu l'assurance que tous les plans avaient été finalisés avec l'aide du ministère des Infrastructures publique et du transport. Que l'appel d'offres a déjà été lancé ou allait l'être incessamment et que la construction allait suivre». Yodiga Sawmynaden avait ajouté qu'en ce qui concerne le vieux bâtiment, il allait personnellement en parler à l'assistant commissaire de police pour que le bâtiment soit surveillé.

Au dire du conseiller, plusieurs membres du conseil de district de Rivière-Noire sont remontés et contestent le fait qu'il n'y a toujours pas de nouveau centre de santé dans la région l'Ouest. «Il faut trouver une solution au plus vite surtout pour les habitants de la région. La situation ne peut pas durer de la sorte», ajoute le conseiller de Gros-Cailloux.

La situation exaspère les représentants du conseil de district de Rivière-Noire aussi bien que les parlementaires. «Le centre social n'est pas fait pour accueillir autant de gens qui y viennent pour des soins, La situation devait être temporaire mais tel n'est pas le cas», affirme Kemraz Orthoo, conseiller qui représente Gros-Cailloux et Canot au conseil de district. «C'est une situation problématique pour les habitants de Petite-Rivière et des régions avoisinantes.»

Malheureusement, un an plus tard, les habitants de Petit-Rivière, Gros-Cailloux, de La Tour Koenig et de Canot attendent toujours la construction de la médiclinique. Au centre social, le réaménagement de certains espaces pour accueillir comme au dispensaire font aussi grincer des dents.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.