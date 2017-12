Ile Maurice: Abus sexuels sur mineure - «Ma concubine a utilisé sa petite-fille pour se débarrasser de moi»

Me Rishi Hurdowar compte produire les pièces à conviction. Cependant, Me Nadeem Hyderkhan y a objecté. Les arguments auront lieu le 25 janvier 2018 et le procès se poursuivra le 5 février 2018.

«Il est vrai que j'aimais la grand-mère de la fille dans le passé. Nous vivions en concubinage, mais je n'ai commis aucun acte indécent», a déclaré Luidialam Anwar Hossen Nasser dans sa version des faits à la police. D'ajouter qu'il ne s'agit là que de fabulations. «Li ti déza fer so ti zanfan met fos sarz lor so papa. Li éna enn lot lom ek li'nn fer sa pou mo alé.»

Selon l'acte d'accusation, il se serait rendu, le 8 mai 2014, à 10 heures, chez sa concubine, à Curepipe. Plusieurs personnes s'y trouvaient, y compris la victime. «Il avait emmené un Super Ring, un Twisties et un chocolat pour moi», a allégué cette dernière. Plus tard, en soirée, elle affirme qu'il lui aurait fait visionner deux films à caractère pornographique sur son téléphone portable. «Mo dé ti frer ti pé gété ek lerla li'nn teign portab-la.» C'est après que l'accusé aurait commis des attouchements sexuels sur elle, clame la victime.

