Togo: Un pays qui a le pied marin

Les activités l'organisation reposent sur trois piliers, la coopération technique sur le terrain, la recherche et le travail analytique et le travail normatif.

La mission de l'ONUDC est d'assister les Etats membres de l'ONU dans la réalisation de l'objectif de sécurité et de justice pour tous en rendant le monde plus sûr face à la criminalité, à la drogue et au terrorisme.

L'organisation vient d'ailleurs de former pendant un mois 56 fonctionnaires togolais qui interviennent dans l'organisation de l'action de l'Etat en mer pour ce qui concerne les domaines de la police administrative et judiciaire.

Le Togo est l'un des pays à avoir ratifié le plus de conventions maritimes, s'est félicité jeudi le lieutenant-colonel Henri Georges Rul, expert de l'ONUDC (Office des Nations unies contre la drogue et le crime). De fait, le pays dispose d'une législation étoffée pour combattre toutes les formes de trafic en mer.

