Ile Maurice: Fraude aux guichets automatiques - Les deux Bulgares plaident coupables

Ils ont commis la même offense les 18 et 19 novembre de la même année au guichet automatique de la MCB de Flic-en-Flac et de Grand-Baie.

C'est en novembre 2016 que Vaska Yordanov Georgiev et Vladislav Mariov Enev ont été coffrés par le CCID, suivant une opération de surveillance. Les deux Bulgares ciblaient les régions de Port-Louis, Flic-en-Flac et Grand-Baie pour commettre une fraude aux guichets automatiques.

Les deux hommes ont comparu devant la magistrate Niroshni Ramsoondar, en présence de leur homme de loi, Me Zakir Mohamed, et d'un interprète. Ils ont été reconduits en cellule, à la prison de Beau-Bassin. Ils devront revenir en cour le 8 décembre.

Et hier, jeudi 30 novembre, en cour intermédiaire, Vaska Yordanov Georgiev, âgé de 35 ans et Vladislav Mariov Enev, 30 ans ont plaidé coupables. Ils font chacun l'objet de cinq charges formelles de unlawful possession of devices and data, en vertu de l'article 9(1)(5) de la Computer misuse and Cybercrime Act.

