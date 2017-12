Maroc: SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président algérien à l'occasion de l'Aïd Al-Mawlid Al-Nabawi Acharif

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de voeux et de félicitations du Président algérien, Abdelaziz Bouteflika, à l'occasion de l'Aïd Al-Mawlid Al-Nabawi Acharif.

Dans ce message, le Président algérien exprime à SM le Roi ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur, ainsi qu'à l'ensemble des membres de l'illustre famille royale et au peuple marocain frère, implorant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion pour le Souverain dans davantage de bienfaits, et pour le peuple marocain frère dans le progrès et la prospérité, ainsi pour la Oumma islamique dans la sécurité et la paix.

La grande portée de cet heureux événement, cher à notre coeur, et les hautes significations d'attachement à notre Prophète, que la prière et la salut soient sur Lui, nous incitent à oeuvrer de concert pour la consolidation des liens de fraternité et de solidarité qui unissent nos deux peuples frères, à même de les hisser à des niveaux supérieurs pour répondre à leurs aspirations de progrès et de prospérité, conclut le message.