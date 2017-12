Mauritanie: Le Président de la République supervise le coup d'envoi de la 7ème édition du Festival des Villes Anciennes

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a donné, vendredi matin à Tichitt, le coup d'envoi de la 7ème édition du Festival des Villes Anciennes sous le thème « Nos cités sauvegardées de la disparition ».

Cette manifestation culturelle annuelle repose sur une vision stratégique du Président de la République qui reconnait l'interdépendance entre le patrimoine naturel et le développement économique et social, veille à la protection et à la sauvegarde du patrimoine culturel ainsi qu'à la valorisation de nos potentialités du développement économique locales et de la modernisation de nos productions touristiques, en particulier dans ses cités.

La cérémonie d'ouverture de cette 7ème édition a commencé par la lecture de versets coraniques suivie par l'hymne national chantonné par des élèves de l'enseignement fondamental vêtus des nouvelles couleurs nationales.

Après avoir coupé le ruban symbolique donnant le coup d'envoi à cette 7ème édition, le Président de la République a visité les différents stands de l'exposition organisée à cette occasion. Cette exposition comprend des manuscrits anciens, des objets de l'artisanat et des produits des coopératives agricoles et oasiennes.

Le Président de la République s'est rendu par la suite au niveau du village culturel animé par les quatre cités anciennes avant d'effectuer une visite d'information au dispensaire de Tichit.

Après avoir visité également la coopérative qui exploite la Sebkha d'Amersal de Tichit, le Président de la République a supervisé la distribution d'appuis financiers apportés par le programme national de développement des villes anciennes et des sites archéologiques avant de donner le signal autorisant le lancement des émissions de la nouvelle chaîne de télévision culturelle.

Les festivités d'ouverture du Festival se sont déroulées en présence des ministres de la Culture, des Affaires islamiques, de la Santé, de l'Habitat et de l'Agriculture ainsi que du Directeur de Cabinet du Président de la République, de la Commissaire à la Sécurité alimentaire, du wali du Tagant, de représentants du corps diplomatique accrédité en Mauritanie, de députés de l'Assemblée nationale, des députés à l'Assemblée nationale française, des autorités administratives, sécuritaires et municipales et d'un grand nombre d'invités.