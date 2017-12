Togo: Des délégués syndicaux et travailleurs du secteur des mines fourbissent leurs armes

Seuls les imbéciles ne se remettent pas en cause. Les travailleurs du secteur minier l'ont bien compris et pour éviter les erreurs qui auraient pu être les leurs lors des discussions antérieures sur la Convention sectorielle, et qui ont amené le Collectif des employeurs à se retirer de la table du dialogue social, sont en formation ce jour sur le dialogue social.

Assistés par SADD, des délégués syndicaux et du personnel et des travailleurs des mines de quatre syndicats, à savoir SYDEMINES, SYNAMITO, SYNEM et SYNAPOSTES, sont en atelier de sensibilisation "sur l'importance du dialogue social dans l'entreprise comme levier de paix sociale", à Lomé.

Ce principal thème est développé au cours des travaux de cet atelier par le Directeur du dialogue social et des relations professionnelles à la Direction générale du travail et des Lois sociales, Kokou Attadi.

Pour le Secrétaire général Adjoint de SYDEMINES, également coordonnateur de Solidarité mondiale, pour le soutien aux travailleurs du secteur des mines, Kodjovi Sédonou, l'organisation de cette rencontre de renforcement de capacité est partie du constat selon lequel, jusqu'à ce jour, et ce après le retrait du Collectif des employeurs de la table du dialogue social, en 2014, le secteur minier est sans convention sectorielle et est obligé de s'aligner, malgré les risques du secteur et les spécificités, sur la Convention interprofessionnelle du Togo.

Et aussi, qu'il n'y a pas un véritable dialogue social entre employeurs et employés, et dans les entreprises où ce dialogue existe, il ne produit pas ses fruits.

Le SG adjoint de SYDEMINES impute ce manque aux divergences de vue sur le volet rémunération qui ont amené les employeurs à vider la table des discussions. La suite, ce fut, des frustrations ici et là, qui ont conduit à des mouvements de grève à répétition dans le secteur minier.

Mais aujourd'hui, indique M. Sédonou, "nous ne voulons plus travailler dans un climat conflictuel". Il urge alors d'après lui, de "faire en sorte que les employeurs reviennent à la table de dialogue social et qu'il y ait la paix sociale".

Pour Kodjovi Sédonou et les délégués et travailleurs des quatre syndicats cités plus haut, "seul le respect des travailleurs, est un gage de développement des entreprises et de notre pays, et, si l'employeur a son intérêt, les travailleurs ont aussi les leurs, finalement ça risque de finir mal", et donc, "il faut qu'on sorte de ce climat social conflictuel".