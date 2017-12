Sénégal: Clôture du programme "Educating for Peace" de Timbuktu Institut, lundi

Même s'ils soulignent que ça se passera sur le terrain, des internationaux et des techniciens… Plus »

Il "s'est déroulé avec une série élargie d'interventions sous forme de débats inclusifs sur la tolérance en donnant la parole aux jeunes (collégiens, lycéens, et étudiants) à travers l'organisation de discussions participatives afin de promouvoir et de renforcer la culture de la paix en s'appuyant sur les acquis considérables du Sénégal en termes de résilience communautaire", précise le communiqué.

Cette cérémonie "sera l'opportunité de présenter le bilan du programme par les élèves et étudiants qui y ont participé à travers leurs réalisations en termes de messages pour la paix et contre l'extrémisme violent", précise le communiqué, selon lequel l'ambassadeur des Etats-Unis à Dakar, Tulinabo Salama Mushingi, en prononcera le discours de clôture.

