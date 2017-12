Burkina Faso: Eco TV - La webtélé 100% économie et finance

Pour ses promoteurs, Eco Tv a été créé pour rendre l'information économique et financière du Burkina plus proche du public et spécifiquement des acteurs de l'économie burkinabè.

Tous les types de publics sont pris en compte du jeune commerçant au grand opérateur économique. A travers des reportages, elle montrera aux yeux du monde les possibilités d'investissement dans les régions du Burkina et dans certains secteurs clés.

Et pour réaliser cet objectif, l'équipe de Eco Tv va proposer sur sa plateforme des productions journalistiques sur les thématiques économiques et financières.

Ainsi la rédaction proposera des grands reportages, des interviews, et des émissions, etc. Les différentes productions seront logées dans des rubriques telles : Finances, Entreprenariat, Mines et énergie, Agriculture, Sociétés et International.

« Durant la première année d'exercice, Eco Tv prévoit réaliser 40 reportages, 12 grands reportages, des interviews, des portraits de personnalités et des jeunes acteurs du monde économique burkinabè.

Eco Tv c'est aussi des plateaux télé où seront abordés des sujets économiques » a indiqué Harouna Kaboré, directeur de Eco Tv.

Les responsables attendent environ 8000 visiteurs en moyenne au cours de la première année. Un chiffre qui est amené a augmenté dans un proche avenir.

En dehors des productions enregistrées qui seront diffusées ensuite en ligne, les promoteurs prévoient plus tard la diffusion en mode streaming.

Hortense Zida, la secrétaire général du ministère en charge de la Communication a au nom du ministre M. Dandjinou souhaité plein succès à cette télévision en ligne qui fait de l'actualité économique et financière sa priorité.

« La naissance de ce média numérique participe à l'action de mon département en terme de promotion de l'information et de la communication envers et pour les populations dans leur développement.

Elle diversifie les sources auxquels s'abreuvent nos populations dont la quête en matière d'information est plus que jamais croissante.

Eco TV élargit l'horizon du paysage médiatique au Burkina Faso et bien entendu accompagne les actions allant dans le sens de la vulgarisation des solutions de communication digitale et contribue de manière significative à mettre en lumière notre pays le Burkina Faso sur la toile » a-t-elle dit, citant le discours du ministre.

Outre les encouragements, elle a invité d'une part les promoteurs à respecter l'éthique et la déontologie et d'autre part à persévérer dans le domaine assez complexe de l'économie et des finances.

Eco TV est disponible via l'application « ecodufaso » compatible avec Androïde et directement en ligne sur Tv.ecodufaso.com. Notons qu'Eco TV est la Web TV de Ecodufaso, filiale du groupe panafricain Ecodafrik.