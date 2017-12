Afrique: Les hommes plus exposés aux risques du SIDA que les femmes

Cela passe par l'application d'une politique de 'tolérance zéro' à l'égard de la stigmatisation et de la discrimination dans tous les services de santé et la reconnaissance des communautés comme partenaires indispensables à la riposte.

Pour le chef de l'OMS, les services de santé doivent être adaptés pour répondre aux besoins des populations les plus à risque et des populations touchées.

« Pourquoi, alors que l'on reconnaît depuis 3 décennies le rôle essentiel des communautés dans la riposte au VIH, les populations les plus à risque sont-elles encore laissées de côté, marginalisées et discriminées ? »

Aujourd'hui, 21 millions de personnes dans le monde reçoivent un traitement antirétroviral qui leur permet de vivre pleinement et d'être actives. Chaque jour, de moins en moins de personnes sont infectées par le VIH et meurent.

Pour l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'épidémie de VIH a évolué au fil des ans, frappant de façon disproportionnée les communautés et les individus les plus vulnérables et les plus marginalisés.

Pour M. Sidibé, l'accès des hommes aux services de traitement et de prévention du VIH engendre un triple dividende. « Ils se protègent eux-mêmes, ils protègent leurs partenaires sexuels et ils protègent leurs familles », a souligné le chef d'ONUSIDA.

Les études montrent que les hommes sont plus susceptibles que les femmes de débuter le traitement tardivement, de l'interrompre et d'être perdus au cours du suivi du traitement.

Les hommes ont moins de chances d'avoir accès au traitement contre le VIH et sont plus susceptibles de décéder de maladies associées au sida.

