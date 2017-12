Madagascar: Recouvrement d'avoirs illicites - « Confiscation avant jugement » des biens mal acquis

Le projet de loi sur le recouvrement des biens mal acquis instituant, notamment, la chambre de saisie et de confiscation devra compléter le dispositif de renforcement de la lutte contre la corruption et la délinquance économique inscrite dans stratégie de lutte contre la corruption (SLCC).

L'exposé des motifs du projet de loi sur le recouvrement et l'affectation d'avoirs illicites estime que la répression pénale classique, qui concentre les efforts de poursuite sur la personne du délinquant et du criminel, a montré ses limites face à l'évolution de la criminalité économique et financière.

Dans son exposé des motifs, le texte mise sur ce caractère dissuasif des dispositifs qu'il prévoit. Le projet de loi s'inscrit ainsi dans le renforcement de l'arsenal juridique et du dispositif institutionnel contre la corruption et les infractions assimilées telles que le blanchiment des capitau

Lorsque les activités illicites sont de nature à être qualifiées d'infractions économiques et financières de la compétence des Pôles anti-corruption (PAC), c'est le Parquet du PAC compétent qui fait la demande de confiscation à la chambre de saisie et de confiscation.

Innovation. C'est ainsi qu'une source proche du dossier, qualifie l'une des armes apportées par le projet de loi sur le recouvrement et l'affectation d'avoirs illicites, dans la lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.