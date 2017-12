Maroc: Le Président palestinien félicite SM le Roi à l'occasion de l'Aïd Al-Mawlid Al-Nabawi Acharif

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président palestinien, Mahmoud Abbas, à l'occasion de l'Aïd Al-Mawlid Al-Nabawi Acharif.

Dans ce message, M. Abbas exprime, au nom de l'Etat et du peuple palestiniens et en son nom personnel, ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur à SM le Roi.

Le Président palestinien implore le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion pour le Souverain et pour le peuple marocain frère dans le bien-être, la stabilité et la prospérité, et pour la Oumma arabe et islamique dans l'unité et la réalisation des ses aspirations à récupérer ses terres et lieux saints.