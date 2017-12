Congo-Kinshasa: Plus de 12.000 Congolais ont fui en Zambie, selon le HCR

Cependant, l'agence onusienne et ses partenaires ont un besoin urgent de ressources pour développer ce nouveau site et pour que les réfugiés reçoivent une aide vitale, notamment de la nourriture, des abris, de l'eau et des sanitaires.

« La Zambie a mis plus de terrains à disposition pour un nouveau site afin de réduire la pression sur le site existant et d'accueillir les nouveaux arrivants », a indiqué le porte-parole du HCR.

La majorité des réfugiés sont entrés sur le territoire zambien via la province de Luapula. Ils sont hébergés au Centre de transit de Kenani situé à Nchelenge, à environ 90 kilomètres de la frontière entre la Zambie et la RDC.

