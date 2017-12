Togo: Une délégation de la CCI de Wallonie au pays

La Wallonie compte cinq chambres du commerce et d'industrie: Liège-Verviers-Namur, Brabant wallon, Hainaut, Wallonie picarde et Luxembourg belge.

Pour Philippe Suinen,'Les chambres de commerce et d'industrie reflètent le phénomène de 'glocalisation', en combinant enracinement local et accès à la mondialisation.

Ce sera également l'occasion d'être de plus en plus présentes sur les marchés de la Cédéao', a indiqué M. Meba.

Forte de près de 4 millions d'habitants, la Région wallonne est l'une des trois régions de la Belgique. Elle a effectué sa révolution en développant une forte activité de services et en accueillant des industries innovantes après le déclin des mines et de la métallurgie.

