Ile Maurice: Atteint d'une forme rare de cancer du sang - Shawn, 12 ans, a besoin de Rs 1,5 million

Il a 12 ans. Et il a besoin d'aide en urgence. Shawn Dezel Jean souffre d'une forme sévère et très rare de cancer du sang, la leucémie lymphoblastique. Il se trouve actuellement en Inde pour des soins approfondis qui lui permettraient éventuellement de guérir.

Mais le traitement coûte cher, très cher. Ses proches, qui n'ont que peu de moyens financiers, ont besoin d'environ Rs 1,5 million.

C'est en mai 2016 que Shawn, le fils de Laurent et Guivarette Jean, tombe malade.

Alors âgé de 11 ans, il devait prendre part aux examens du Certificate of Primary Education à l'école primaire de Terre-Rouge, à Rodrigues. Mais le jeune garçon fait de fortes fièvres, manque d'appétit, commence à avoir de sérieux problèmes respiratoires...

Des examens sont réalisés à l'hôpital. Il s'avère que l'enfant a de l'eau dans les poumons. Les médecins décident de faire d'autres examens approfondis. Les échantillons sont envoyés en Afrique du Sud.

Lorsque le diagnostic tombe, les parents du petit Shawn reçoivent un véritable coup de massue sur la tête. Les résultats établissent clairement que le métabolisme de l'enfant accuse un dysfonctionnement.

Moral d'acier

Shawn et ses parents s'envolent alors pour Maurice. Il subit une biopsie, avant d'entamer une chimiothérapie. Le traitement dure un an. Shawn ne peut plus se rendre à l'école. Il est cependant déterminé à réussir.

Et c'est sur son lit d'hôpital, à Candos, qu'il prend part aux examens du CPE. Il a d'ailleurs brillamment réussi malgré la maladie et des souffrances atroces. Selon ses proches, Shawn a un moral d'acier et fait face à l'adversité avec beaucoup de courage.

Une fois la chimiothérapie complétée, Shawn rentre à Rodrigues. Sauf que le calvaire du petit est loin d'être terminé. Au mois de septembre de cette année, il repart pour Maurice pour d'autres tests.

Les nouvelles ne sont pas bonnes. Le garçon doit se rendre en Inde en toute urgence pour une greffe de la moelle épinière. Sa soeur doit l'accompagner car elle sera la donneuse.

Difficultés à respirer

Shawn quitte donc Maurice pour la Grande péninsule le 20 novembre, accompagné de sa mère et de sa soeur. Et là, nouveau coup de massue pour les parents. L'opération ne peut être pratiquée, une tumeur s'étant développée dans son dos.

Lors d'une intervention très risquée, celle-ci lui sera enlevée le 23 novembre. Depuis, Shawn ne peut pas marcher. Qui plus est, il éprouve des difficultés à respirer et est actuellement sous oxygène...

Du reste, quand le jeune garçon a quitté Maurice pour l'Inde, il était en fauteuil roulant. Il est aussi prévu que des pièces de métal (boulons) soient placées dans sa colonne vertébrale afin qu'il puisse se tenir sur ses jambes.

Il lui faudra également probablement porter des prothèses. Tout cela contribue à augmenter les frais de son traitement.

Dans l'entourage du jeune Shawn, personne ne comprend comment cette maladie a pu se manifester. Les médecins ont dit à ses parents qu'il y a des cellules qui se développent et agissent anormalement.

La famille Jean lance un appel à la solidarité nationale afin qu'on puisse leur venir en aide. L'état de Shawn nécessite plusieurs interventions avant qu'il puisse un jour recouvrer sa santé.

Sa famille à Rodrigues compte organiser plusieurs activités de collecte de fonds afin de pouvoir récolter la somme requise.

Tout don en espèce peut être effectué à travers la Mauritius Commercial Bank, sur le numéro de compte 000445664077 au nom de Guivarette Jean.