Cameroun: Réunion de sécurité après une nouvelle attaque en zone anglophone

On verra ce que donne cette réunion d'urgence. Le gouvernement camerounais reconnait en tout cas une escalade de la violence, après un an de crise dans ces régions où la minorité linguistique se sent marginalisée. Dix membres des forces de sécurité ont été tués en un mois en zone anglophone.

Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, durant plusieurs jours, un couvre-feu avait ainsi été imposé, les regroupements de plus de quatre personnes interdits, les bars fermés, les taxis interdits de circuler...

Face à ces actes d'agression, je tiens à rassurer le peuple camerounais que toutes les dispositions sont prises pour mettre hors d'état de nuire ces criminels, et faire en sorte que la paix et la sécurité soient sauvegardées sur toute l'étendue du territoire national. »

On connait l'identité de celui qui a été abattu. D'après les autorités, il s'agit d'un Camerounais âgé de 25 ans et originaire de la région anglophone du Nord-Ouest.

