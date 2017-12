Ile Maurice: Police - Journée récréative pour des enfants aux Line Barracks

communiqué de presse

GIS-1 December 2017 : Le Junior Police Officers Mess Committee organise le samedi 2 décembre 2017 une demi-journée récréative aux Line Barracks à Port Louis, cela en vue d'exprimer leur solidarité et compassion aux enfants avec des moyens limités.

Quelque 400 enfants et leurs parents ont été invités et participeront à plusieurs activités. Elles comprennent : peinture sur mur par les enfants ; maquillage pour enfants ; Baton Twirling Show et démonstration par le groupe de scouts de Port Louis ; performance par le groupe pop de la police ; mini concert ; photo souvenir avec l'hélicoptère de la police et le Père Noel ; démonstration par le Groupement d'intervention de la police mauricienne ; spectacle de magie ; spectacle canin ; équitation ; et distribution de cadeaux et de nourriture.

Cette initiative vise à améliorer la prestation des services en renforçant les relations entre la communauté et la police à travers le service communautaire.

Le volet communautaire vise en fait à développer l'esprit d'équipe et de service auprès des cadres de la police, maintenir une bonne relation avec la communauté, renforcer la socialisation, et promouvoir un environnement sain et propre.

Les cadres pourront aussi mieux comprendre les problèmes sociaux et l'importance de travailler en partenariat avec les membres du public.

Selon l'Inspecteur Shiva Coothen de la Police Press Office, cette journée récréative a aussi pour objectif de conférer à la force policière un cachet de service de proximité avec les mauriciens et de bouger d'une image de "force répressive" uniquement vers un métier à vocation sociale.

' Le concept d'une police de proximité veut que la force policière soit à la fois une autorité qui fasse respecter les lois et, parallèlement, offre un service de proximité.

Fermeté et proximité : ce sont désormais les mots-clés de la formation des prochaines générations de policiers. Ils doivent comprendre la dimension sociale de leur profession', souligne-t-il.