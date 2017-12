Congo-Brazzaville: Forum Femmes s'impliquent - Une participation active au troisième panel

L'entrepreneuse Joëlle Bile Schestter a reproché aux mamans congolaises de ne pas être là où on les attend, notamment dans les réunions et autres forums où leur présence est requise.

Dans leurs interventions, le Pr Dr Céline Sikulisimwa Pole; le Dr Marie Kapepela; l'Ir Bandira; Joëlle Bile Schetter; la bourgmestre de la Commune de Ngaliema, Inona Senga Fatuma; et Charlotte Kiseme Mutwale de la Snel ont insisté sur les actes à poser pour booster l'accès à ces énergies ou pour éviter de salir l'eau et l'environnement.

Comment réduire le taux de mortalité maternelle et infantile en RDC? Comment protéger l'écosystème et donner à la RDC le leadership de la gestion du Bassin du Congo ?, ont été les principales questions auxquelles les spécialistes ont répondu.

Le panel prévu ce jour-là a exposé sur les ODD 6, 7, 13, 15 et 17 portant sur les problématiques sécurité alimentaire ainsi que de la facilité à l'accès à l'eau potable et à l'énergie en RDC.

