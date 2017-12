Maroc: SM le Roi félicite le Président de la République centrafricaine à l'occasion de la fête nationale de son pays

Rabat — SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Faustin-Archange Touadéra, Président de la République centrafricaine, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur au Président Touadéra et souhaite au peuple centrafricain davantage de réalisations sur la voie du progrès et de la prospérité, dans la paix et la sécurité.

SM le Roi saisit cette occasion pour se féliciter des excellentes relations de fraternité africaine qui lient le Royaume du Maroc et la République centrafricaine, basées sur une solidarité agissante et un partenariat exemplaire qui ne cesse de se développer grâce à la volonté commune de lui conférer toujours une dynamique renouvelée.

Le Souverain réitère Sa ferme détermination à poursuivre l'action commune en vue de consolider davantage les relations de coopération bilatérale et les hisser au niveau des aspirations des deux peuples frères, au service de l'unité et du développement du continent africain.

SM le Roi salue, par ailleurs, les efforts louables du Président Touadéra et ceux de la communauté internationale pour la promotion de la paix et de la stabilité en République centrafricaine et réitère l'engagement continu du Royaume du Maroc à appuyer toutes les initiatives visant le progrès et le bien-être du peuple centrafricain frère.