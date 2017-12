Cote d'Ivoire: Millenium Challenge corporation - Mission de haut niveau à Abidjan du 4 au 7 décembre

A la suite de la signature de l'Accord de Don du programme Compact Côte d'Ivoire, d'un montant de 315 milliards Fcfa, le 7 Novembre 2017 à Washington DC, en présence du Président Alassane Ouatara , une délégation de Haut Niveau du Millennium Challenge Corporation (MCC), conduite par Mme Kyeh KIM, Deputy Vice President for Africa, Department of Compact Operations, effectuera une visite de travail à Abidjan du Lundi 4 au Jeudi 7 Décembre 2017.

Mme Kyeh KIM sera accompagnée de Mr. David Weld, Country Team Leader for Côte d'Ivoire, de Mr. Mahmoud Bah, Resident Country Director for Côte d'Ivoire et de Ms. Laura Rudert, Deputy Resident Country Director for Côte d'Ivoire.

Au terme des travaux de développement du programme Compact-CI dirigés pour le compte du MCC par Mr David Weld, le nouveau Directeur pays du MCC pour la Côte d'Ivoire, Mr Mahmoud Bah assurera le suivi de la phase de mise en œuvre du programme. Il sera officiellement présenté aux autorités nationaleset aux partenaires au développement.

Cette visite, servira de cadre pour des échanges avec les autorités gouvernementales, notamment sur le suivi des engagements et des conditions préalables à la mise en vigueur de l'Accord de Don, les activités préparatoires à la mise en œuvre des projets du Compact Côte d'Ivoire, et l'établissement de l'entité d'exécution du programme, le Millennium Challenge Account Côte d'Ivoire.

Le Ministre de l'Economie et des Finances procèdera également à la signature d'un accord complémentaire au programme Compact-CI, le Program Implementation Agreement (Pia).

En marge de ces rencontres, la délégation sera reçue par le Vice-Président de la République M. Daniel Kablan Duncan, par le Chef du Gouvernement, le Premier Ministre M. Amadou GOn Coulibaly, et M. le Secrétaire Général de la Présidence de la République, le Ministre Patrick Achi.

Pour rappel, le programme Compact Côte d'Ivoire comprend deux (02) projets majeurs le Projet Employabilité et la productivité ($155 millions USD) visant à améliorer l'employabilité des Ivoiriens et la productivité du secteur privé en améliorant la qualité, l'offre et l'accès aux compétences techniques et de base, en réponse à la demande du secteur privé;le Projet pour le Transport à Abidjan ($292 millions USD) visant à accroître la compétitivité de la ville d'Abidjan en tant que pôle de croissance du pays en améliorant la fluidité du trafic et en décongestionnant le corridor central de la ville reliant son port aux zones nord, est et ouest du pays.