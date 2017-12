On a également noté la présence de la grande famille JMV de trois paroisses ; l'ASAC ; l'IAC ainsi que beaucoup d'autres personnalités et associations .

Ce réseau, note-t-on, réunit vingt et un pays d'Afrique, formant une plateforme ayant pour but de faire participer les jeunes à la prise de décisions qui les concernent. Prenant la parole à cette occasion, Laurence Kabasele a axé son intervention sur la lutte contre les violences faites aux femmes.

Parmi ses invités, la JCD a reçu plusieurs représentants des organisations dont Laurence Kabasele de la UNFPA, qui est également présidente régionale en RDC du Réseau africain des jeunes et adolescents en population et développement (Afriyan).

La manifestation organisée dans la paroisse Notre-Dame-d'Afrique, à Kinshasa, a mis ensemble des albinos, des sourds-muets et d'autres personnes de toutes les religions et races, permettant ainsi un rapprochement solide entre eux, sans distinction et sans discrimination, pour le développement de l'humanité.

