Cote d'Ivoire: Le Métro d'Abidjan - Un gain de temps quotidien pour 530.000 Abidjanais

Le président Emmanuel Macron a souhaité un suivi des travaux afin de s'assurer de la bonne conduite du projet et de s'assurer du respect des délais, à chaque étape. Il a en outre fait par de l'implication des Petites et moyennes entreprises (Pme) dans ce chantier.

Le Chef de l'Etat ivoirien a souhaité l'aboutissement rapide de ce projet. « Il était impensable qu'Abidjan, ville africaine de plus de 5 millions d'habitants n'est pas son métro pour affirmer sa modernité et son dynamisme.

D'un coût estimé à 917 milliards Fcfa, le Métro d'Abidjan aura une distance de 37,5 km et partira de la commune d'Anyama pour rallier Port Bouet, via Adjamé,Treichville, Marcory. La mise en service est prévue pour 2022.

« Le Métro d'Abidjan va révolutionner et fluidifier le transport urbain à Abidjan, il va impacter positivement l'économie nationale et la qualité de vie de nombreux foyers grâce aux 2000 emplois qu'il va générer et au gain de temps qu'il va entrainer pour 530.000 Abidjanais », a indiqué le Président de la République Alassane Ouattara, lors du démarrage des travaux de la ligne 1 du Métro d'Abidjan, le jeudi 30 novembre, en compagnie de son homologue français Emmanuel Macron, à la gare ferroviaire de Treichville.

