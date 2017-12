Madagascar: Routes nationales - La RN6 et la RN13 bientôt réhabilitées

L'importance économique de ces deux grands axes routiers en termes de leviers de développement et d'amélioration de la mobilité et des échanges a été mise en relief lors des discussions», indique le communiqué.

« Le président Hery Rajaonarimampianina s'est entretenu avec le commissaire européen pour la coopération internationale et le développement et le vice-président de la BEI.

744 km de ces routes nationales du Nord et du Sud de l'île. Le dossier était à l'ordre du jour entre la délégation présidentielle malgache et les responsables de l'Union européenne et de la Banque Européenne d'Investissement.

Le déplacement du président Hery Rajaonarimampianina au Sommet Afrique-Europe à Abidjan en Côte d'Ivoire a été marqué par la signature d'un accord de financement de la réhabilitation de la RN13 reliant Ihosy, région Ihorombe, à Taolagnaro dans la région Anosy, et de la RN6 entre Ambanja et Antsiranana, région Diana.

