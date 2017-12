Sénégal: CM 2018 - Les Lions, outsiders du groupe H, selon Me Augustin Senghor

Même s'ils soulignent que ça se passera sur le terrain, des internationaux et des techniciens… Plus »

Le Sénégal jouera contre la Pologne à l'Arena de Moscou, le 19 juin, avant d'affronter le Japon et la Colombie respectivement, les 24 juin et 28 juin, à Ekaterinburg puis à Samara.

La délégation fédérale envoyée pour le tirage au sort du Mondial 2018 "a commencé à faire des options sur des camps de base" et devrait finaliser le plutôt possible la future Tanière des Lions en Russie, a-t-il indiqué.

Le Sénégal, pour se qualifier au second tour dans cette poule, devra "bien se préparer et cravacher dur sur le terrain", a-t-il martelé, estimant que les Lions du football doivent être "en éveil" face à des équipes participant régulièrement au Mondial.

"Oui, nous n'avons pas hérité de la poule du Brésil, de l'Allemagne et de l'Espagne mais on doit faire attention parce que ce soit la Colombie ou la Pologne, elles sont devant nous au classement Fifa", a souligné le président de la FSF.

"Nous sommes des outsiders dans ce groupe si on met en avant les états de service de nos adversaires et leur expérience de la coupe du monde", a-t-il dit dans un entretien téléphonique avec l'APS.

