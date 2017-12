Maroc: Hakim Ziyech - Le Marocain à Marseille dès cet hiver ?

Après treize ans de froid, l'Afrique du Sud et le Maroc sont en passe de rétablir leurs relations… Plus »

Hakim Ziyech songerait sérieusement à mettre les voiles en janvier et ne serait insensible au projet Marseillais. L'OM a d'ores et déjà témoigné son intérêt pour le Lion de l'Atlas alors que le mercato hivernal n'est pas encore ouvert.

Selon certaines indiscrétions, un malaise s'est créé entre le joueur et l'environnement du club et un départ dès cet hiver serait envisagé. D'après des informations de Tutto Mercato Web, le Lion de l'Atlas serait plus jamais sur le départ.

L'Ajax, qui a retenu Ziyech cet été malgré les tentatives de clubs tels que Dortmund et la Roma, est prête à laisser filer son meneur de jeu. En effet, le torchon brûle entre le joueur et les supporters de l'Ajax Amsterdam.

