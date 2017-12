Congo-Brazzaville: Vincent Kompany - « Bien sûr, c'est frustrant d'être blessé »

Parfois, on considère que les meilleurs professionnels savent tous ce qu'ils doivent faire. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Quand vous décomposez, revenez aux bases et expliquez toutes ces choses à ces grands joueurs, cela leur donne un autre niveau.

Solides leaders de la Premier League, les Mancuniens sont invaincus depuis le début de la saison et proposent l'un des jeux les plus spectaculaires d'Europe. Inévitablement, la touche de Pep Guardiola se fait sentir.

Le nombre de fois où j'ai pu voir des matches, m'imaginer dans des situations, sans forcément être sur le terrain, imaginer des passes et certains mouvements défensifs contre certains attaquants... j'ai réalisé qu'il est tout à fait possible de s'améliorer sans même jouer ou s'entraîner », poursuit la capitaine des Cityzens.

Mais je promets une chose : mon mental est plus fort que celui de n'importe qui. Je sais ce que je dois faire quand je suis en forme et que l'on fait appel à moi. C'est ce que je veux donner au club et aux fans ».

