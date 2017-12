Congo-Brazzaville: Basketball - Le Play for peace s'apprête à lancer la 3e édition

L'activité va se dérouler à travers des tournois dits playground, les 16 et 17 décembre à Pointe-Noire, au stade Synergie Sport.

Près de trente-deux équipes masculines et féminines, en catégories juniors et séniors, vont participer aux tournois Playground trois contre trois (Half court), aux matches des étoiles et aux concours de tirs à trois points.

Ces différentes activités sportives seront entrecoupées par des prestations diverses des chanteurs locaux, du groupe de danse local et du slam Dunk Contest.

Ces tournois Play for peace sont organisés par l'association Nocko, que dirige Sylvain Mabona, en partenariat avec l'association Synergie Sport, dont l'engagement dans la promotion du sport en général et du basketball en particulier auprès de la jeunesse ne se dément plus.

En initiant cette activité, les organisateurs sont animés par le souci de cultiver, au sein de la jeunesse, les valeurs de vivre et travailler ensemble.

Ils entendent également valoriser la culture sportive comme moyen de compréhension des sociétés et de faire du sport un accélérateur du développement.

Ces tournois sont aussi, pour eux, l'occasion de découvrir de jeunes talents et un moment de partage d'émotions fortes autour des idéaux fédérateurs véhiculés par le sport.

Play for Peace est un évènement sportif gratuit qui s'inspire des évènements similaires à travers le monde: Rucker Park à Harlem, Venice Beach à Los Angeles ( États-Unis) et Quai 54 à Paris (France).