Congo-Brazzaville: Droits de l'homme - Les commissaires de police appelés à respecter les délais de garde à vue

Au Commissariat central de police de Kibéliba, un échantillon de six malfrats avérés grands bandits dans les quartiers et saisis avec des armes blanches, a été présenté au procureur de la république.

Dans sa ronde, André Ngakala Oko a aussi insisté sur les conditions d'arrestation des prévenus, lesquelles se font le plus souvent dans la pire violation des droits et liberté fondamentales.

« Je viens ici, sur instruction du ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, me rendre compte si les OPJ respectent les délais de garde à vue dans leurs geôles, car nous devons faire attention aux droits de l'homme, parce que la personne humaine est sacrée », a-t-il expliqué.

Du Commissariat central de Kibéliba où il a démarré sa ronde, en passant par ceux du marché Talangaï, du rond-point Antonio Agostinho Neto à Petit-chose et celui du marché Massengo dans le 9e arrondissement, Djiri, André Ngakala Oko s'est voulu plus pédagogique.

