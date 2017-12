Le Dr Raymonde Goudou-Coffie, ministre de la santé publique a délivré jeudi le message du gouvernement à l'occasion de cette journée qui commémore la 30ème journée mondiale de la lutte contre le Sida, cette année alors que s'ouvrent le lundi 4 décembre les assises de la 19ème conférence internationale sur le sida et les maladies sexuellement transmissibles en Afrique dénommée Icasa2017.

Madame la ministre et tout le continent fondent de nombreux espoirs sur les résultats de cette conférence qui après la session de 1997 tenue en Côte d'Ivoire avait inauguré la première des trithérapies donnant ainsi un espoir aux malades du sida.

Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et le ministre a mis en évidence les progrès notables enregistrés ces dernières années par la Côte d'Ivoire dans le cadre de la réponse au Sida.

La prévalence a baissé de 4,7 en 2005 et à 3,7, en 2012. Par ailleurs, les nouvelles infections et les décès ont respectivement connu une baisse de 68 pour cent et de 43 pour cent de 2000 à 2016.

Chaque année, en moyenne 2500000 personnes sont dépistées pour le vih. En juin 2017, 61 % des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique et 210751 personnes vivant avec le VIH sont sous traitement Arv.

Ce qui donne une couverture de traitement Arv de 80% des personnes qui sont dans les soins Vih.

Ces résultats ont été rendus possibles, grâce à la politique sociale voulue par le Président de la République portant sur la gratuité ciblée, qui a sensiblement amélioré l'accessibilité d'une bonne partie de la population, notamment l'cces des femmes aux services de santé.

Toutefois, malgré ces résultats tangibles et encourageants, reconnaît le ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique, de nombreux défis sont à relever.

L'un des obstacles que rencontrent les populations dans leur volonté de fréquenter les services de santé, est la stigmatisation et la discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH sans oublier les considérations culturelles.

Cet état de fait est si important qu'en 2016, ce sont environ 40 % des personnes vivant avec le VIH qui ont vécu une expérience de stigmatisation ou de discrimination de la part d'autres personnes.

Le ministère en plus du dispositif légal contre la stigmatisation et la discrimination veut initier une grande campagne multimédia qui pendant trois mois va s'étendre sur tout le territoire national après son démarrage effectif le jeudi 30 novembre.

Cette campagne vise à faire comprendre aux populations que le sida n'est plus une fatalité et une maladie dont on doit avoir honte.

Elle veut encourager les populations à se faire dépister et les personnes vivant avec le sida à recevoir le traitement Arv.

Pour ce faire le Dr Raymonde Goudou-coffie invite tous les acteurs de la réponse à rester mobiliser, car l'élimination du sida. C'est maintenant ou Jamais.