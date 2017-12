Congo-Brazzaville: Infrastructures - De nombreux projets de la municipalité en pause

L'information a été donnée par la ministre de la Santé et de la population, Jacqueline Lydia… Plus »

Concernant le Projet eau, électricité et développement urbain (Peedu), les travaux de construction des marchés modernes de Mongo Kamba et de Ngoyo, prévus en septembre 2014, n'ont jusqu'ici toujours pas démarré.

Vingt milliards de FCFA ont également été affectés au ministère de l'Aménagement du territoire pour cette opération. A ce niveau également, le tableau est resté le même et Pointe-Noire connaît toujours un grand problème de drainage des eaux pluviales et usées.

Parmi les chantiers les plus importants figuraient, entre autres, la construction d'un échangeur au niveau du rond-point d'Avoum; des marchés modernes notamment ceux de Tié-Tié Masola, Mongo Kamba et Ngoyo, ainsi que de nouvelles routes. Malheureusement, ces ouvrages d'utilité commune semblent être perdus en route.

