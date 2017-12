Congo-Kinshasa: Fête du livre - Un jumelage entre Libreville et Kinshasa

J'aime la ville, parce que c'est le lieu de la réussite et du rêve mais c'est aussi le lieu de la tragédie, du drame, de la rupture avec soi-même et les autres.

Par ailleurs, Janis se défend de la violence que peuvent exprimer ses écrits, affirmant : « Le fait de montrer la noirceur, c'est une façon de dire aux gens de ne pas devenir comme ces gens que je décris dans mes livres. Mais, il ne faut pas être naïf non plus ! Le monde est violent, tout n'est pas rose dans la vie. S'il faut le cacher aux jeunes, c'est dommage ».

« Moi, je ne parle pas de la carte postale et donc les quartiers comme Gombe ne m'intéressent pas en tant que tels. Moi, ce sont plutôt ceux comme Matonge, Matete, etc., parce que c'est de la vie de ces quartiers que je tiens à parler.

Et il a expressément choisi, explique-t-il, « le passage qui décrit des personnages qui préparent un braquage, des jeunes qui ne travaillent pas et fument du chanvre tout en ayant des rêves de grandeur.

De toute façon, lorsqu'on écrit, on parle à l'humain, à l'humanité. Et, il se fait que les Kinois et Kinoises sont dotés d'une même humanité que la mienne ».

Fort de ce constat il a affirmé : « Donc, cette cinquième fête du livre à Kinshasa a été comme un jumelage entre les villes de Libreville et Kinshasa. Un jumelage entre la jeunesse kinoise et la librevilloise.

C'est sur la base de ces ouvrages que s'est portée la lecture-slam dont les textes sont parus pour le romancier « comme tricotés, écrits avec leurs mots à eux et leur sensibilité, en parallèle avec leur histoire politique, culture et familiale ».

