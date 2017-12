L'institut congolais a conclu récemment un accord avec son homologue du Bénin afin de permettre la formation de ses étudiants dans les filières spécifiques dont il ne dispose pas, a-t-on appris.

L' accord signé par le président de l'Institut supérieur de commerce et de management ( groupe Cerec-Iscom), Georges Mpika Ngoma, et le directeur général de l'Ecole supérieure des technologies avancées et de management (Estam), Max Mimbang, mettra au profit des apprenants congolais des formations dans les filières industrielles.

En effet, ces formations seront dispensées par les enseignants béninois qualifiés en la matière. « C'est avec joie que nous avons décidé d'être le partenaire de Cerec-Iscom dans la délocalisation des filières industrielles d'Estam dans un premier temps et ensuite des autres cycles de formation au Congo », a indiqué Max Mimbang, justifiant le choix de Cerec-Iscom par le fait que cet établissement privé a une expérience avérée de vingt-sept ans dans la formation.

Ce partenariat constitue, a déclaré le président du groupe Cerec-Iscom, un atout pour les jeunes de Brazzaville et de Pointe- Noire. Il offre, a-t-il renchéri, à cette couche sociale un cadre de formation adéquat à la hauteur de leurs attentes.

L'Estam Bénin organisera, cette année académique, pour les diplômes professionnels béninois à Brazzaville et Pointe- Noire, des formations en master, à savoir audit comptabilité, contrôle de gestion, gestion transport et logistique, administration et management des ressources humaines.

« Outre ces filières, des formations en licence dans les domaines tels que la sécurité informatique, les énergies renouvelables, la maintenance des équipements hospitaliers, la maintenance électronique des véhicules seront aussi assurées », a conclu Georges Mpika Ngoma.